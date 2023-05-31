الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها

علم المانيا، فيتو
علم المانيا، فيتو

ستخفض  ألمانيا  بشكل كبير التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما خفضت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.


تخفيض التمثيل الدبلوماسي في ألمانيا

وقال المصدر في مؤتمر صحفي دوري: "قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا".

 وفي وقت سابق من اليوم قالت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الاتحادية تجري عمليات تفتيش في مبان ووحدات سكنية في 12 ولاية اتحادية في إطار تحقيق مع عناصر مشتبه بولائها لتنظيم داعش.

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وأضافت أن أربعة من هذه الأماكن تقع في برلين بينما تجري عمليات تفتيش في كولونيا وفوبرتال والمناطق المحيطة بمونشنجلادباخ وآخن.

 

تمويل تنظيم داعش

وأعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا اعتقال 7 أعضاء مزعومين في شبكة ساهمت في تمويل داعش.

وقال مدعون اتحاديون في بيان إن المشتبه بهم، وهم أربع نساء وثلاثة رجال يحملون الجنسية الألمانية والتركية والمغربية وكوسوفو، اعتقلوا في خمس ولايات ألمانية، بينما فتش محققون 19 عقارا في ألمانيا وواحدا في هولندا.

 

ووجهت للمشتبه بهم اتهامات بدعم منظمة إرهابية أجنبية، وفي بعض القضايا بمخالفة قوانين التصدير.


وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم كانوا ”وسطاء ماليين” في شبكة قام فيها اثنان من أنصار داعش في سوريا بجمع تبرعات للتنظيم عبر تطبيق تليجرام منذ عام 2020.

كما يزعم أنهم نجحوا في جمع التبرعات وفي تحويلها إلى سوريا.

 

شبكة على صلة بداعش في ألمانيا

وأضاف ممثلو الادعاء أن التبرعات استخدمت في دعم داعش، من حيث تحسين الإمدادات لأعضاء التنظيم المحتجزين في مخيمين شمالي سوريا. وأضافوا أنه أحيانا مكنت التبرعات بعض قاطني المخيمين من الفرار بأنفسهم أو تهريبهم من مخيمي الهول وروج.

تم تحويل ما لا يقل عن 65 ألف يورو (نحو 70 ألف دولار) إلى سوريا عن طريق شبكة التمويل، وفق الادعاء العام، الذي أضاف أن اعتقالات الأربعاء تمت على صلة بتحقيقات أخرى مع متهمين بالتبرع للشبكة، حيث جرى تفتيش أكثر من 90 مسكن آخر.

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الشرطة الاتحادية روسيا ألمانيا السفارات في المانيا السفارة الروسية بالمانيا

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