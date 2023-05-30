قائمة أسعار السلع التموينية خلال يونيو المقبل

أسعار السلع التموينية، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المقررة لأصحاب البطاقات، بعد تحريك أسعارها مع بداية شهر مايو 2023.

الأسعار الجديدة للسلع التموينية

وجاءت أسعار السلع التموينية أول يونيو المقبل، كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

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7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

32- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

تحريك أسعار السلع التموينية

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن عن تحريك أسعار بعض السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأضاف أنه سيتم طرح الأرز الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو على البطاقات التموينية، وبالتالي لا بد من تحريك أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ذلك من أجل توفير السلع وإتاحتها في السوق، منوها بأن عدم وصول السلع إلى المواطنين يعبر عن وجود خلل في الأسعار.

وأكد أن وجود فرق في السعر على بطاقة التموين والسلع بين تكلفتها في منافذ السلع يخلق مشاكل في توفير السلع.



نصيب الفرد من السلع التموينية

ويبلغ نصيب دعم الفرد على بطاقة التموين ثابت ولم يتغير ويبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.



ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات خلال شهر يونيو، كالآتي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

وجاءت أسعار السلع