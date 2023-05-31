الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

كل ماتريد معرفته عن شروط وضوابط ممارسة الحرف في مصر

قانون العمل يحدد
قانون العمل يحدد ضوابط ممارسة الحرف، فيتو

يتساءل البعض عن تسهيلات القانون للمستثمرين بل وحتى أصحاب الحرف المختلفة للتوسع في أنشطتهم، فما هي الضوابط المطلوبة، وآليات مزاولة الحرف في مصر ؟ 

 

رسوم طلب التقدم للجهة الإدارية لممارسة حرفة في مصر 

 

نص مشروع قانون العمل الجديد على أن من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص.

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شروط مزاولة الحرف في مصر 

 

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

 

ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

 

حقوق وواجبات العاملين في قانون العمل المصري 

 

يذكر ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القائم حاليا، يتضمن حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، ويحدد عدد ساعات العمل الرسمية وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت، وشروط الحصول على الإجازات (المرضية والعرضية والاعتيادية والدراسية وإجازات الوضع والحج).

 

 كما يحدد قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل، ويحدد أيضا في أحكامه آليات وضوابط تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويوضح مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.

 

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