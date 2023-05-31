الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

أول رد من مجلس نقابة المهندسين على أحداث عمومية سحب الثقة

أحداث عمومية نقابة
أحداث عمومية نقابة المهندسين، فيتو

نشر مجلس نقابة المهندسين، بيانا على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يدين الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٣٠ مايو الجاري.

وجاء في نص البيان كالآتي: يدين مجلس نقابة المهندسين الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٣٠ مايو الجاري، والتصرفات غير المسئولة الصادرة من النقيب العام وأنصاره ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرق وأسمى مؤسسات الوطن الغالي

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وتابع البيان: " يهيب المجلس الأعلى للنقابة جموع المهندسين في تلك الظروف العصيبة، التوحد والاصطفاف في ظل تربص قوى الشر في الداخل والخارج".

ويؤكد المجلس الأعلى على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب العام وأنصاره لما بدر منهم من تصرفات لا تليق بنقابتنا العريقة. 

بيان مجلس نقابة المهندسين، فيتو 

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت

شهدت الجمعية العمومية غير العادية ل نقابة المهندسين أمس الثلاثاء أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

مشهد الاقتحام أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بطجية.. بلطجية”، لكن انتهى المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبا للمهندسين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أنهت أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

ورجحت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة. 

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