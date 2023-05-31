الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

تعليم القاهرة: 259 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد الشهادة الإعدادية، فيتو

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حصول ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بـ الشهادة الإعدادية مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%  ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

 

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢  / ٢٠٢٣  بنسبة نجاح  ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة  حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الآن

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا  بإدخال رقم الجلوس.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.  

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا
  13. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا 
  14. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا 
  15. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا 

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023. 

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة 
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول. 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة. 

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة. 

 

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