الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

طريقة الاستعلام عن زيادة معاش شهر يونيو

معاشات شهر يونيو,
معاشات شهر يونيو, فيتو

معاش شهر يونيو , يبحث عدد كبير أصحاب المعاشات عن طريقة الاستعلام عن زيادة معاش شهر يونيو بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاش 

  1. الدخول علي الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط  
  2. الدخول علي خانة صاحب معاش
  3. النقر علي " استعراض تطور زيادة المعاش
  4. في حالة انك مستخدم سابق يجب إدخال الرقم القومي وكلمة المرور
  5. في حالة الدخول لأول مرة يجب تسجيل الاشتراك من خلال الذهاب الى صفحة تسجيل الدخول والضغط على اشترك الان وملئ بيانات الاشتراك

وفي السياق ذاته,  تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في فروع وماكينات بنك ناصر صرف معاشات شهر يونيو غدا الخميس مع تقديم كافة التسهيلات وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وذلك لإزالة العقبات أمام المستفيدين وفقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

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أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

يتمكن أصحاب معاشات شهر يونيو من صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة معاشات شهر يونيو 2023

وفي السياق ذاته كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين: ١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: ( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو مـا يكمـل مجمـوع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبـر وبمـا لا يقـل عـن ١٧٠ جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشـتراك  ٢٠٢٣/٣/٣١ فى الشهرى.

وتزداد بنسبة (١٥ ٪بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

 

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