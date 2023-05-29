التضامن تعلن موعد بدء صرف معاشات يونيو

تبدء وزراة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو يوم الخميس المقبل وتستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات شهر مايو لكل من تخلف علي صرف المعاش في المواعيد المحددة من بداية الشهر.

موعد صرف معاشات يونيو بالزيادة الجديدة

حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات يونيو 2023 بالزياة الجديدة يوم الخميس القادم الموافق 1 يونيو 2023 وذلك لأكثر من من 11 مليونا و910 آلاف مواطن من أصحاب المعاشات في مصر.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

يتمكن أصحاب معاشات شهر يونيو من صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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وفي السياق ذاته كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين: ١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: ( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو مـا يكمـل مجمـوع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبـر وبمـا لا يقـل عـن ١٧٠ جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشـتراك ٢٠٢٣/٣/٣١ فى الشهرى.

وتزداد بنسبة (١٥ ٪بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.