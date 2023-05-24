محمد مهنا: الصدق يجعل الإنسان يتوب إلى الله ويقبل على العبادة

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الصدق أساس الطريق إلى الله تعالى، لافتا إلى أن الصدق هو من يجعل الإنسان يتوب إلى الله ويقبل على العبادة ويفعل أعمال الخير.

مكانة الصدق في الإسلام

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": "الصديقية أعلى درجات معرفة الله، ولذلك سمى أبو بكر الصديق، هو اسمه بن أبى قحافة، والصديق ده لقب من الله سبحانه وتعالى ونبيه، لأنه كان بصدقه كان محققا مقام الصدق، طبعا الصدق درجات مع الله ومع النفس وفى الأقوال، وهو أن تقول الصدق فى المواطن التى لا ينجيك فيها إلا الكذب".

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واستكمل: "أنت بتعامل ربنا طالما بتعامل ربنا يبقى لازم تبقى صادق، فالله يرفعك من معاملة العبيد، إلى معاملة رب العبيد، ويريد أن تتخلق بأخلاق الربوبية وتتخلى بأخلاق العبودية لأنها أخلاق النقص، فالإنسان بطبيعته بخيل، فهو عاوزك تتخلى عن بخلك وتتحلى بالكرم".

طريق المؤمن إلى الله

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن كل عوائق طريق المؤمن إلى الله تنحصر فى النفس البشرية، موضحا: "الشيطان يدخل إلى الإنسان من ثغرات النفس سواء الطمع أو الكبر أو خلافه".

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": "من أهم العوائق هى الدنيا، وصورتها موجودة فى النفس، ولو لم تكن مطبوعة فى النفس لما أثرت فى الإنسان وحركته، فالنفس هى ملكات وطبائع منها الغضب والإدراك والشهوة".

التمييز بين الخير والشر

واستكمل: "ملكة الإدراك وهي الحكمة التمييز بين الخير والشر، والغضب، هي ملكة يدفع بها المنافر الأمر الذى يضره، وملكة الشهوة، هى التى يستخدمها فى جذب الملائم، شهوة الطعام حتى يعيش، أو الجنس حتى يستمر البشر".

وأضاف: "كل ملكة لها اعتدال ولها إفراط وتفريط، فالاعتدال فى الإدراك هى الحكمة، والافراط هى محاولة إدراك الغيب، والتفريط فيها هى البلادة وعدم القدرة على التمييز، فالغضب حد الاعتدال فيه الشجاعة، والافراط هو التهور والهجوم فى أمور لا يجيب الهجوم فيه، والتفريط فيه هو الجبن، أما الملكة الثالثة الشهورة فالاعتدال فيها العفة، والإفراط فيها الفجور، والتفريط فيها هو الخمول".