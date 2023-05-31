بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

أعلنت محافظة القاهرة، أوائل الشهادة الإعدادية وذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (1) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (2) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (3) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (4) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (5) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (6) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (7) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (8) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (9) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (10) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (11) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (12) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (13) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (14) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (15) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (16) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (17) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (18) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (19) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (20) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (21) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (22) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (23) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (24) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (25) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (26) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (27) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (28) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (29) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (30) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (31) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (32) بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ،فيتو (33)

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

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أوائل الشهادة الإعدادية 2023

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.