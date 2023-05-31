الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

أحمد بغدوة، فيتو
أحمد بغدوة، فيتو

ظهر لاعب المصارعة أحمد بغدودة، لأول مرة، منذ ساعات قليلة، وذلك بعد واقعة هروبه من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس.

واكتفى أحمد بغدودة بنشر فيديو على حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، يتضمن جميع اللقاءات التلفزيونية الذى تحدث فيها مجموعة من الإعلامين على واقعة هروبه المفاجئ من المنتخب.

 

اكتفي لاعب المصارعة أحمد بغدودة، بكتابه تعليق مختصر على الفيديو قائلًا: “الحمدلله”

هروب لاعب منتخب المصارعة 

على الجانب الآخر، كانت شهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

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وتفاجأ مسئولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

وحرر مسئولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

من ناحية آخري، كان أعرب اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

وقال اللواء عصام نوار، إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت عدة مرات في رياضات أخرى، ولم يحدث مثل هذا الإجراء، وما أريد معرفته ما هي الجريمة التي سنعاقب عليها أو تمت إحالتنا للنيابة بها والمسئولية الرياضية تقع على من هنا.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة بينهم 44 ذهبية و18 فضة و6 برونزيات والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة.

وأشار اللواء عصام نوار، التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حال وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ما هو مطلوب في حينه.

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