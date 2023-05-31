الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تنظم ورشة عمل افتراضية لإعداد الخطط الدراسية

جانب من الورشة الإفتراضية،
جانب من الورشة الإفتراضية، فيتو

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، ورشة عمل افتراضية، حول الإطار المرجعي لإعداد الخطط الدراسية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للقطاع التكنولوجي بحضور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وقيادات جامعية أخرى. 

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تطرقت الورشة التي حاضر فيها  كامل أحمد، الأستاذ المتفرغ بهندسة المطرية بجامعة حلوان، إلى كيفية إعداد لوائح القطاعات التكنولوجية، وشرح دراسة حالة لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، شملت أهداف ومخرجات البرامج ومواصفات خريجي الجامعات التكنولوجية وكيفية إعداد المقررات الدراسية، ومتطلباتها لمرحلتي الدبلوم المهنية العليا ودرجة البكالوريوس المهني، في تكنولوجيا التخصص.

كما تناولت الورشة، آلية اختيار المقررات ونسب وعدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج، وكيفية تقسيم المقررات إلى متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية للقطاع الصناعي ومتطلبات التخصص التكنولوجي الصناعي الدقيق وكيفية تكويد المقررات، كما شملت الورشة، شرح بعض القواعد التي جرى استخدامها لعمل الخطط الدراسية للجامعات التكنولوجية، والتعليمات والارشادات الخاصة بالإطار المرجعي، والخطوات الإجرائية لاعتماد البرامج.

ومن جانبه قدم الأستاذ الدكتور عادل زين الدين، الشكر،  للأستاذ الدكتور كامل عبد السلام، على مبادرته الطيبة في شرح الإطار المرجعي وتطرقه إلى الجدارات المطلوبة من مهارات وسلوك لدى طلاب الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن تلك الفعاليات تهدف إلى رفع كفاءة وقدارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري ذو الصلة، وتؤهلهم لإعداد برامج تكنولوجية جديدة طبقا لحاجة سوق العمل في المستقبل.

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