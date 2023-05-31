الدوري الأوروبي، موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي اليوربا ليج

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، في نهائي مسابقة اليوربا ليج.

وحقق إشبيلية بقيادة لقب الدوري الأوروبي 6 مرات كأكثر الفرق تتويجا باللقب عبر التاريخ، بينما لم يحقق روما الفوز بالدوري الأوروبي من قبل.

موعد مباراة إشبيلية وروما

وتقام مباراة إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

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التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وروما

ومن المتوقع أن يدخل إشبيلية بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار مباراة روما في نهائي الدوري الأوروبي، بالتشكيل التالي:

ياسين بونو، خيسوس نافاس، نيمانيا جوديلي، لويك بادي، أليكس تيليس، فرناندو، إيفان راكيتيتش، لويس أوكامبوس، أوليفر توريس، بريان خيل، يوسف النصيري.

ومن المتوقع أن يدخل روما بقيادة مديره الفي البرتغالي جوزيه مورينيو مباراة إشبيلية، بالتشكيل الآتي:

روي باتريسيو، كريس سمولينج، جيانلوكا مانشيني، روجير إيبانييز، محمد زكي شيليك، نيمانيا ماتيتش، برايان كريستانتي، ليوناردو سبينازولا، لورينزو بيليجريني، جورجينيو فينالدوم، تامي أبراهام.

إشبيلية وروما، فيتو

رقم تاريخي ينتظر نافاس نجم وقائد إشبيلية

بات الإسباني المخضرم، خيسوس نافاس نجم وقائد إشبيلية، أمام فرصة جديدة لتوسيع سجله من الألقاب بكأس أخرى لبطولة الدوري الأوروبي، حينما سيواجه فريقه إشبيلية نظيره روما الإيطالي.

ويسعى خيسوس نافاس للقب الرابع له في الدوري الأوروبي وال13 في مسيرته الطويلة والناجحة ما بين النادي الأندلسي إشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

فالجناح الأيمن الذي تحول مؤخرا للعب كظهير، البالغ من العمر 37 عاما، يمتلك في جعبته الكثير من الِألقاب المميزة أبرزها كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وأمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، إضافة للقب البريميرليج مع السيتي في 2014 وكأس الرابطة مرتين في 2014 و2016.

لكن نافاس، الذي نشأ كلاعب داخل جدران النادي الأندلسي، بإمكانه إضافة اللقب الثامن له مع إشبيلية الذي قضى معه حقبتين تخللتهما فترة احترافه في إنجلترا مع مانشستر سيتي لأربع سنوات (2013-2017).

وخاض نافاس الأربعاء الماضي أمام إلتشي (1-1) بالليجا مباراته الرسمية رقم 651 ليصبح اللاعب الأكثر ارتداء لقميص إشبيلية، ولم ينجح في زيادة هذا الرقم يوم الأحد أمام ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف مباراة لتراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيوسع هذا الرقم يوم الأربعاء في العاصمة المجرية.

ويتصدر النجم الإسباني المخضرم القائمة متفوقا على بابلو بلانكو (415 مباراة)، صاحب الرقم الذي تخطاه نافاس في ديسمبر 2017، ليمتلك الآن 471 مباراة في الليجا و65 في كأس الملك و64 في الدوري الأوروبي و43 في دوري الأبطال و5 في السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

وساهم هذا المعدل المدهش من المباريات مع إشبيلية في تتويج خيسوس نافاس بـ7 ألقاب، الأول في 2006 حينما توج الفريق الأندلسي بلقبه الأول فيما يسمى وقتها ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي بهولندا.

وبعدها أضاف لقبي كأس الملك في 2007 و2010، وكأس السوبر الإسباني في 2007 وكأس السوبر الأوروبي في 2006 قبل أن يضيف كأس الاتحاد الأوروبي مجددا في 2007، وبعدها لقب الدوري الأوروبي (المسمى الجديد) في 2020 بكولن (ألمانيا) على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض نافاس، الذي أصبح رمزا حقيقيا لإشبيلية، النادي الذي يفخر باسمه بوضعه في جدارية على الواجهة الرئيسية لملعب رامون سانشيز بيثخوان، تحدي رفع كأس بطل الدوري الأوروبي مرة أخرى كقائد لناديه الذي يعشقه منذ الصغر وهذه المرة تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار.