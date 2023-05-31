منة فضالي تتعرض لخسائر بسب أزمة في الكهرباء بالفيلا الخاصة بها

أعلنت الفنانة منة فضالي منذ قليل تعرضها لخسائر عديدة بعد حدوث أزمة في الكهرباء “قفلة” بالفيلا الخاصة بها.

وقالت منة فضالي من خلال موقع “فيس بوك” :" أن هناك العديد من الأجهزة الكهربائية في فيلتها تعرضت للتلف، نتيجة أزمة بالكهرباء بسبب الإهمال الكهربائي بالمجمع السكني المتواجدة فيه.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة منة فضالي عن مواصفات الشخص الذي تفكر في الارتباط به، ورغبتها في تجربة إحساس الأمومة.

الفنانة منة فضالي

وقالت منة فضالي خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC: نفسي أتجوز وأخلف وأعيش إحساس الأم.. لأني أنا حنينة زيادة عن اللزوم، ونفسي أجيب طفلين توأم علشان أنا لوحدي وبحب العزوة، والأطفال هما السند الحقيقي لأي امرأة.

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وعن المواصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها، قالت: "محتاجة حد شبهي، لازم أكون فاهماه وفاهمني، علشان أعرف أعيش وأتعامل معاه، وأفضل يكون من خارج الوسط الفني".

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت منة فضالي في بطولة مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة محمد رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

يشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافية.