الأهلي يعزي إسلام الشاطر في وفاة والده

الأهلي، قدم مجلس ادارة النادي الأهلي، تعازيه لإسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، بعد وفاة والده.

وأعلن الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، وفاة والده منذ قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد ومكان صلاة الجنازة علي جثمان والد اسلام الشاطر

وكتب إسلام الشاطر:"توفي إلى رحمة الله تعالي والدي الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة والدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

9 مباريات لمحمد الشناوى أمام أندية المغرب

وخاض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 9 مباريات أمام أندية المغرب بواقع خمس مباريات أمام الرجاء المغربي وثلاث مباريات أمام الوداد ومباراة واحدة فقط أمام نهضة بركان حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات وتلقت شباكه خمس أهداف.

مباريات الشناوي أمام أندية المغرب

1- الأهلى 2-0 الوداد المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

2- الأهلى 3-1 الوداد المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

3- الأهلى 2-0 نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي عام 2020

4- الأهلى 0-0 الرجاء المغربي كأس السوبر الأفريقي عام 2021 (6-5) ركلات الترجيح

5- الأهلى 2-1 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022

6- الأهلى 1-1 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022

7- الأهلى 0-2 الوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

8- الأهلى 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023

9- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023

محمد الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت فيتو أن محمد الشناوي شارك في جزء تدريبات الأهلي الجماعية أمس وذلك بعد تعافيه من إصابته بشد في عضلة السمانة التي تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وخاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة أول أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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