الأهلى أمام الوداد، كشف حساب محمد الشناوي أمام أندية المغرب

الأهلى أمام الوداد، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

9 مباريات لمحمد الشناوى أمام أندية المغرب

وخاض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي 9 مباريات أمام أندية المغرب بواقع خمس مباريات أمام الرجاء المغربي وثلاث مباريات أمام الوداد ومباراة واحدة فقط أمام نهضة بركان حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات وتلقت شباكه خمس أهداف.

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مباريات الشناوي أمام أندية المغرب

1- الأهلى 2-0 الوداد المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

2- الأهلى 3-1 الوداد المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

3- الأهلى 2-0 نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي عام 2020

4- الأهلى 0-0 الرجاء المغربي كأس السوبر الأفريقي عام 2021 (6-5) ركلات الترجيح

5- الأهلى 2-1 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022

6- الأهلى 1-1 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022

7- الأهلى 0-2 الوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

8- الأهلى 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023

9- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023

محمد الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت فيتو أن محمد الشناوي شارك في جزء تدريبات الأهلي الجماعية أمس وذلك بعد تعافيه من إصابته بشد في عضلة السمانة التي تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وخاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة أول أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022