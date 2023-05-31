كيفية تدريب الطيارين علي متن الطائرة بالنظام التمثيلي ( فيديو)

نظمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب جولة تعريفية لمحرري وزارة الطيران المدني للاطلاع على الإمكانيات التدريبية المتقدمة بالأكاديمية، وأحدث أجهزة التدريب بالأكاديمية.

وتم خلال الجولة عرض كيفية تدريس الطيران والتدريب بالأكاديمية.



نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إيازا" لأجهزة الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo), B737-800, B777-200ER.

كما نجحت أكاديمية مصر للطيران في الحصول على اعتماد إضافة خاصية الـ UPRT لجهاز الطيران التمثيلي A330-200 وذلك ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

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وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بأكاديمية مصر للطيران.



كما أن للأكاديمية دور كبير في تأهيل وتدريب العاملين في مجال نقل وشحن البضائع الخطرة والمعتمدة من الأياتا وفقًا للوائح والتصنيفات الدولية ؛ وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بآلية التسويق وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والمهارات الأساسية للتعامل مع الركاب والمعتمدة من الأيوزا والأيازا وتأهيل العاملين في مجال القيادة الفعالة وبرامج السلامة والأمن المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو وكذلك تسهيل إجراءات الركاب والمسافرين وتفادي أي صعوبات قد تواجههم خلال تجربة سفرهم ووصولهم للوصول لأعلى جودة من الخدمة المقدمة للعملاء؛فضلا عن دور الأكاديمية في برامج المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم زيارات ميدانية لجميع الطلاب في مختلف التخصصات من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية.

حيث تم تقديم عرض توضيحي من المهندس وائل فرج مدير إدارة الموقع الإلكتروني بالأكاديمية والذي قدم شرحًا تفصيليا عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدمها للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول الإفريقية والعربية على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى (السميليتور ) المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية. وكذلك إبراز البرامج التدريبية المتنوعة والمتطورة والتي تسهم في فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات وكذلك الشهادات والاعتمادات الدولية التي تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم، هذا تناول العرض أيضًا أخر التطورات والإنجازات التي تمت والأقسام المستحدثة الخاصة بمجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.



وكذلك تقديم عرض تقديمي من الأستاذة نهي إبراهيم مدير إدارة التدريب الأساسي بالإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بالأكاديمية لمراحل إعداد برنامج تدريبي عن خدمة العملاء وإعداد الصفوف الأمامية من العاملين في مجال الطيران المدني. بالإضافة إلى عرض فيديو يوضح الدورات التدريبية المتخصصة التي يتم عقدها بالأكاديمية للمناهج النظرية والعملية داخل الفصول الدراسية وعلى أحدث الأجهزة والنظم التكنولوجية المتطورة.

هذا وقد قامت الأكاديمية بتدريب العديد من العاملين بشركات طيران من جميع دول العالم ومنها خطوط الطيران السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران