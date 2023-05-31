الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمدارس غدا

التقديم لرياض الاطفال
التقديم لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي، وتخفيف العبء على  أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية).

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 التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقدم إلكترونيًا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات)، تعلن الوزارة أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:

خطوات التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

رابط انشاء حساب للأب أو لولي الأمر والحصول على كلمة المرور

http://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي

https://prim.emis.gov.eg/

رابط التقديم للصف الاول رياض الاطفال

https://kg.emis.gov.eg

 

التقديم لرياض الأطفال 

وأكدت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

التقديم لـ الصف الأول الابتدائي 

كما أوضحت الوزارة أنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الالكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف (القبول أو عدم القبول ) المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الابتدائية (الرسمية لغات) خلال الفترة من 2023/7/1 وحتى 2023/7/30 تقوم بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ،  وذلك من خلال (الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى) الخاصة بها، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة ( emis.gov.eg)، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

 

شروط التقديم للطلاب الوافدين بالمدارس الحكومية

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، أوضحت الوزارة أن ولي الأمر يقوم بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديرى المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مع ضرورة الإعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

 

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