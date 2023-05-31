الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يشهد إلقاء 240 ذريعة سمكية في النيل

جانب من متابعة محافظ
جانب من متابعة محافظ الأقصر إلقاء الذريعة في نيل الأقصر

شهد المستشار مصطفي ألهم  محافظ الأقصر اليوم  إلقاء  240  ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي في نيل الأقصر دعمًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء أ٫ح ٫ الحسيني فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

وذلك ضمن المرحلة الاولى من  مراحل القاء ذريعة السمك بنيل الاقصر والتي تشمل مليون سمكة بلطي بمدينة الاقصر ومليون سمكة بلطي بمدينة اسنا، بالاضافة الي مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضي سوف يتم القائها في نيل مدينة اسنا في شهر يوليو المقبل.

-إعلانات-

ووجه محافظ الأقصر بالمتابعة والإشراف على أعمال إلقاء الذريعة التي تمت  بفروع النيل بالأقصر لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث تم  إلقاء 240 ألف من الذريعة المشار إليها في نطاق منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا خدمة الصيادين.

وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظ الأقصر نيل الأقصر ذريعة سمكية فيتو محمود اسماعيل

مواد متعلقة

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمدينة إسنا بالأقصر

أوقاف الأقصر تطلق أولى فعاليات مبادرة التعريف بقدر النبى

تعليم الأقصر تنظم أول جلسة تثقيفية لأولياء أمور الصم وضعاف السمع

رئيس لجنة السياحة الثقافية: 20% زيادة في الإقبال السياحي بالأقصر

أخلاقيات البحث العلمي محاضرة بقصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

تركيب 25 حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور بالأقصر

تدريب 233 شابا بأرمنت ضمن مبادرة أملك في عملك بالأقصر

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

بداية من غد، قطارات إضافية لخدمة هذه الخطوط تعرف عليها

هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية