الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

استدعاء زملاء شاب توفي إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر

استدعاء زملاء شاب
استدعاء زملاء شاب توفي إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء زملاء والعاملين مع شاب فى العقد الثالث من عمره توفي إثر سقوطه من أعلى عقار سكنى، لسماع اقوالهم. 

سقوط شاب في مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب سقط من أعلى عقار سكنى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، توفي إثر إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات ان المتوفي كان يعمل في اعمال البناء وسقط اثناء ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار في مدينة نصر

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