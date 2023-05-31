الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

طلائع محافظة الاقصر تشارك في المعسكرات الصيفية بالغردقة

طلائع شباب محافظة
طلائع شباب محافظة الأقصر، فيتو

شارك طلائع محافظة الأقصر في برنامج المعسكرات الصيفية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء وذلك بالمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من ٥/٢٩ حتى ٢٠٢٣/٦/٢.

وتضمن البرنامج  زيارة متحف الأحياء المائية وأيضا نادى الرياضيات البحرية، وأخيرًا رحلة بحرية بالغواصة مع مزاولة بعض الأنشطة مثل نشاط بحر ونشاط رياضي وفنى والاستمتاع بالجولات الحرة في شوارع الغردقة.

وذلك تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، كما نفّذ مركز شباب توماس واحد ورشة عمل تعريفية عن أهداف الكشافة بمراكز الشباب، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر مايو ٢٠٢٣م شبابي.

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وتقدم محمد عبدالحميد بإدارة ورشة العمل وتعريف الشباب عن عمل الكشافة  وأفاد أن الكشافة تبني  في الأفراد صفة القائد، فكل منتسب للكشافة لديه فرصة للمشاركة بالنشاطات التي تحتاج لقيادة مشتركة أو كاملة، كما تساعد على فهم وإدراك مفاهيم القيادة اللازمة.

وفي إطار دعم  وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب تَقّدم صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب،  بالتهنئة للأستاذ أحمد جابر بتجديد الثقة له للمرة الثالثة على التوالي مسئول متطوعي وزارة  الشباب والرياضة بمبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة الأقصر. 
 

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الأقصر الغردقة طلائع محافظة الاقصر محافظة الأقصر فيتو المدينة الشبابية

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