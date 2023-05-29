مياه الشرقية: دورة تدريبية للعاملين بالشركة بأبي كبير

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة , لافتًا إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عمليه للعاملين بفرع الشركة أبو كبير استمرت لمدة 4 أيام وذلك بهدف حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

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التدريب على خطط الطوارئ والازمات

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الاداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية والعضو المنتدب أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربًا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.وأوضح أنها أسفرت عن تحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب وتحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي تحرير 18 محضرا لحالات مخالفة لشروط التعاقد وتم رفع عدد 10 عدادات معطلة زتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات

رئيس الشركة يدعو المواطنين الى ضررة التعاقد

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن وذلك على هاتف أرضي ١٢٥☎️ محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

تطوير وتحسين الخدمة تلبية لطلبات المواطنين

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائمًا إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقًا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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