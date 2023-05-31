الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

القبض على محاسب بتهمة غسـل 3 ملايين جنيه

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال إحدى الشركات. 
 

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  قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى، فضلًا عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة".. مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

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