جامعة القاهرة تحتفل بختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

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جامعة القاهرة

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحًا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب والترويح عنهم وتحقيق التواصل مع الطلاب وبعضهم البعض، واكسابهم خبرات ومهارات مختلفة تقوى شخصيتهم وتساهم في تأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل.

تجديد الخطاب الديني

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، القي محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مفهوم الدولة الوطنية ليس بمعزل عن ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تأسيس خطاب ديني جديد لا يعني إنشاء دين جديد بل العودة إلى المنابع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة في ضوء العقل النقدي المنضبط، وأن الخطاب الديني ليس هو الدين، فالدين إلهي مقدس بينما الخطاب الديني هو خطاب بشري لأن تعريف الخطاب الديني يبين أنه الكلام البشري المكتوب أو الشفهي عن الدين، في ضوء سياق ثقافي اجتماعي اقتصادي معين في فترة زمنية معينة، انه هو ما يفهمه العلماء والناس ويكتبونه أو يقولونه أو يتصرفون طبقا له، وهو طريقة فهمنا للدين وتعبيرنا عنه شفاهية أو كتابة أو فعلا، مؤكدًا أن الغرض من تأسيس خطاب ديني جديد هو إصلاح عقول وأحوال الناس في ظل الدولة الوطنية.