الأربعاء 31 مايو 2023
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اقتصاد

محمود محيي الدين: يجب مضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة

محمود محيي الدين،
محمود محيي الدين، فيتو

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك أهمية لاستمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ودعم دوره في تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان، مضيفًا أن هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة، بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة في الاستثمارات العامة.

 

وأضاف محيي الدين، في كلمته عبر مشاركة افتراضية خلال فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالي.

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وأكد على ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان، مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.

فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري، فيتو

سبل تمويل التنمية في مصر

وأشار إلى وجود دراسة صادرة في فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية في مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي، حول سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي، ودور القطاع غير الرسمي في منح الائتمان، وإسهام القطاع المالي في تمويل التنمية المستدامة، وذلك في إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.

 

وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي

وأوضح، أنه ينبغي وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي، خاصة في ضوء المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمي، بما يضمن دخول خريطة المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية يجب ألا تشغلنا عن أمور لا تقل أهمية؛ ومنها تطورات القطاع المالي في مصر، ودوره في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات ومدى إسهامه في زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النمو الاقتصادي.

 

فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.

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أول تعليق من محمود محيي الدين بشأن تلقيه عرضا لرئاسة الوزراء (فيديو)

وفي مستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.

 

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القطاع المالي صندوق النقد الدولي تمويل الاستثمارات الخاصة آليات الشمول المالي مجلس الوزراء جامعة الدول العربية

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