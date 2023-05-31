هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

كشفت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي لها عن الفرق بين الفياجرا المغشوشة والأصلية بعد تحذير هيئة الدواء المصرية المواطنين من وجود تشكيلة مغشوشة بالسوق برقم 3148002.

الفياجرا المغشوشة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن العبوة المقلدة والمغشوشة يعطي مسح الباركود بيانات مختلفة عن البيانات المطبوعة على العبوة.



وثانيا تحتوي العبوة المقلدة على أقراص فيها تشققات وليست عالية الجودة.

وثالثا العبوة المقلدة لها نسخ غير جيد من الشعارات.

ورابعا بالنسبة للكرتون العبوة المقلدة عبارة عن شريط أزرق مختلف الظل مقارنة بالأصلية.

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أكدت هيئة الدواء المصرية أنه فى حال وجود شكوى يجب الرجوع للصيدلى للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

سوق الدواء

كان سوق الدواء المصري شهد زيادة في سعر "فياجرا " 100 مجم للعبوة 4 أقراص من سعر 77 جنيها إلى سعر 100 جنيه، بقيمة 25 جنيها للقرص في الصيدليات.

ويستخدم دواء الفياجرا الذي يحتوي على المادة الفعالة "السيلدينافيل" لزيادة القدرة الجنسية وزيادة تدفق الدم للجسم.

جدير بالذكر أن أسعار الأدوية سجلت زيادة جديدة حيث ارتفع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول" من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة ومد الجسم بفيتامين سي.

ويشهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار الأدوية، حيث ارتفعت أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف.

جاءت الزيادة في الأسعار كالتالي:

١- systane original من ١٤٥ جنيهًا إلى ٢٥٥ جنيهًا.

2- systane altra من ١٨٥ إلى ٢٩٠ جنيهًا.

زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

وكانت بعض أنواع المضادات الحيوية شهدت ارتفاعا في أسعارها بسوق الدواء المصري.

أسعار المضادات الحيوية

وفي رصد لعدد من تلك الأصناف بحسب أصحاب الصيدليات، تضمنت أهم الأصناف التي شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية:

١- أوجمنتين ١جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.

٢- كلافيموكس ١جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.

٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.

٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.

٥- ميجاموكس ٦٢٥ أقراص بسعر ٧٥ جنيهًا.

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

تسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية

وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.