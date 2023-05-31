الأربعاء 31 مايو 2023
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ملفات وحوارات

القليوبية آخر ضحاياها.. أزمات اللائحة عرض مستمر في الوفد.. اللجنة تختار رئيسها بالتوافق.. وعبد السند يمامة يرفض القرار

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

لا تنتهى أزمات بيت الأمة، حزب الوفد العريق الذى تعود خلال السنوات الأخيرة على اندلاع الحرائق السياسية والتنظيمية داخله، وهذه المرة ليست على مستوى التنظيم المركزى، بل فى لجنة الوفد بمحافظة القليوبية.

محمود عطية

الأزمة الدائرة فى القليوبية بطلها محمود عطية الذى اختير رئيسا للجنة بالتوافق، وعند عرض النتيجة على رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة أعلن لهم رفضه.

سر الرفض يعود إلى عدة أشهر، عندما أعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ضوابط تشكيل اللجان فى المحافظات المختلفة بالحزب على مستوى الجمهورية، إما بالتوافق أو الانتخاب، وآليات التوافق تعتمد عن طريق اختيار أعضاء وقيادات اللجنة ممثلهم ورئيسهم الجديد.

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على هذا النهج كما يحكى أحد المصادر لـ«فيتو» اختارت اللجنة فى القليوبية القيادى الوفدى الدكتور محمود عطية، وجرى عرض القرار على رئيس الحزب ليتفاجأ الجميع برفض عبد السند يمامة للاختيار.

شرح رئيس الوفد أسباب اعتراضه مؤكدًا أن التشكيلات تعتمد بعد ستة أشهر من إعلانها حسب اللائحة، وليس اعتمادا فوريًا، ما أثار غضب الكثيرين من أعضاء وفد القليوبية، الذين اجتمعوا واختاروا بأغلبية الأصوات الدكتور محمود عطية رئيسا للجنة خلفا للنائب محمد مدينة الذى ترأس اللجنة خلال الفترة الماضية.

غضب متصاعد

مصادر فى حزب الوفد، أكدت أن أسباب الغضب المتصاعد فى لجنة الوفد بالقليوبية من رئيس الحزب، أن «يمامة» هو الذى طلب منهم الجلوس، واختيار رئيس اللجنة أمام السكرتير العام للحزب.

وأضافت المصادر لـ"فيتو"، أن اللجنة اجتمعت واتفق أعضاؤها على اختيار الدكتور محمود عطية رئيسا للجنة بالتوافق، وبعدها بعدة أيام رفض رئيس الحزب استنادًا على خطأ لائحي.

جدير بالذكر أن حزب الوفد عاش منذ عدة أشهر أزمة مشابهة فى محافظة الجيزة ورفض قيادات اللجنة قرارات رئيس الحزب وأعلن عددا منهم الاعتصام داخل مقر الحزب، لكن سرعان ما تراجع رئيس الحزب عن القرار واستجاب لهم بعرض القرارات على الهيئات العليا والمكتب التنفيذي فى الحزب وفقًا للائحة الوفد.

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