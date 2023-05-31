في غياب حجازي، تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي

الدوري السعودي، استقر البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد على المدافع عمر هوساوي لتعويض غياب قائد الفريق المحترف المصري أحمد حجازي في مواجهة الطائي اليوم الأربعاء.

ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

غياب حجازي

وكان حجازي قد تعرض لإصابة في مواجهة الفيحاء بالجولة الماضية التي فاز بها "العميد" 3-0 وحسم لقب الدوري رسميا.

تشكيل الاتحاد المتوقع

حارس المرمى: جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان.

-إعلانات-

الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، كورونادو، رومارينيو، كوستا.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

تصريحات أحمد حجازي نجم الاتحاد

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عاما، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقا قويا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذي مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".

وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير علي".