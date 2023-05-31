علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

ملابس غير لائقة للفنانيين، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة انتقد فيها بعض الفنانيين، أصحاب الشعبية، الذين يرتدون ملابس وصفها بأنها غريبة وغير المألوفة، لم يعتدها مجتمعاتنا.

علاء مبارك ينتقد ملابس الفنانيين غير اللائقة

أثارت ملابس غير لائقه للفنانيين انتقاد علاء مبارك، الذي تساءل عن الهدف والرسالة من ظهور أحد الفنانيين بملابس غير لائقة، وهل هي موضة أو صيحة لتقليد الغرب أن يرتدى الرجل الفنان ملابس شفافة "شبكية" وحلق، واصفًا ذلك بالمظهر غير المقبول، الذي لا يصح في مجتمعاتنا.



وكتب علاء مبارك تغريدة عن ملابس غير لائقة للفنانيين عبر تويتر "صباح الخير، بعض الفنانين المصريين لهم شعبية كبيرة ومحبوبين من قطاع كبير خاصة من الشباب، فنانين نحبهم نسمعهم نشاهد أعمالهم ونردد أغانيهم، انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة وغير مألوفة وغير مفهومة لم نعتادها من قبل فى مجتمعاتنا وهى ارتداء بعضهم لملابس غير لائقة بالإضافة إلى ارتدائهم الحلق! ما الهدف وما الرسالة من ظهورهم بهذا المظهر"

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رسالة علاء مبارك للفنانيين انتبهوا

وتساءل علاء مبارك عن ارتداء الفنانيين لملابس غير لائقة فقال: "الغريب والغير لائق؟ هل هى موضة جديدة أو صيحة نقلد فيها الغرب أن يرتدى الرجل الفنان ملابس شفافة "شبكية" وحلق! مظهر غير مقبول ولا يصح فى مجتمعنا"

ملابس أحمد سعد تثير الجدل، فيتو



وفي ختام رسالته للفنانيين الذين يرتدون ملابس غير لائقة قال علاء مبارك: "لن يزيد من شعبيتهم ونجاحهم وقد يعلل بعضهم أنها حرية شخصية لكن مع كل الاحترام لفنهم المشكلة والخطورة والتى ربما لم ينتبهوا إليها هى مدى تأثيرهم على الشباب الذين يتفاعلون معهم ويتخذونهم قدوة لهم وقد يقومون بتقليدهم"

ملابس أحمد سعد تثير جدلًا واسعًا

الجدير بالذكر أن صور للفنان أحمد سعد انتشرت، في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، وكان يرتدي قمص من الـ "شبك"، وحلق في أذنه، وتسببت إطلالة أحد سعد في إثارة جدل واسع، بعد ارتدائه لحلق وتيشيرت "شبكة" وبدلة كات باللون الأسود.



تعرض أحمد سعد لانتقادات كثيرة من الجمهور بسبب إطلالته المثيرة، والتي اعتبرها البعض إهانة للفن، ولفنه بشكل خاص، وطالبوه بأن يكون لديه فريقا على قدر من المسؤولية، على أن يقوموا باختيار بما يليق به كفنان، في حين طالبه آخرون أن يتعلم من أخطاءه، وألا يكرر ذلك مرة أخري، لأنه لا يمثل نفسه فقد بل يمثل مصر، وله جمهور يحبون أعماله الفنية.

أول تعليق لأحمد سعد على ملابسه غير اللائقة

الانتقاد الشديد الذي تعرض له أحمد سعد بسبب ملابسه في حفلته الأخيرة بالسعودية، دفعته للتعليق على ذلك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فقال: "اختياراتي مدمرة حياتي..."

الجدير بالذكر أن المطرب أحمد سعد أحيا، الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا، في جدة بالمملكة العربية السعودية،على مسرح بنش مارك، وظهر خلال الحفل بإطلالة مثيرة للجدل، ولفتت انتباه جمهوره، حيث ارتدى حلقًا بالأذن وتيشيرت "شبكة" وبدلة بدون أكمام، باللون الأسود، الأمر الذي أثار غضب جمهوره، ووجهوا إليه انتقاد لاذع.