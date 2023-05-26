سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

قال مسؤولو شركة خاصة اليوم الجمعة، إن مركبة يابانية خاصة بالهبوط على القمر تحطمت أثناء محاولة الهبوط على سطح القمر، وألقوا باللوم على مشكلة برمجة وتغيير في اللحظة الأخيرة في موقع الهبوط.

شركة آي سبيس

المركبة الفضائية المملوكة لشركة آي سبيس كان من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل إطلاق ديسمبر الماضي.

ويبدو أن الحافة الحادة للحفرة أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.

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تحطم مركبة فضائية يابانية علي القمر

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي، تاكيشي هاكامادا، أن الشركة مستمرة في مسعاها لمحاولة هبوط أخرى في 2024، وكل الدروس المستفادة سيتم تضمينها في المحاولة المقبلة. كما تم التخطيط لمحاولة هبوط ثالثة في 2025.

وفي حال نجحت قد تكون آي سبيس أول شركة خاصة تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر. حتى الآن، نجحت 3 دول فقط في ذلك، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين.

البناء علي سطح القمر

في سياق متصل، تستعد شركة "ICON" الهندسية للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، والتى يرأسها جيسون بالارد، لبناء مبان ضخمة على سطح القمر، وقد تبدأ فى مشروعها الطموح قبل نهاية العقد.

سطح القمر

ومنذ إطلاقها فى عام 2017، تلقّت شركة "ICON"، ويقع مقرّها فى أوستن، نصف مليار دولار من التمويل، وفازت بعقدٍ مع وكالة "ناسا" الفضائيّة، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطّة، يعنى ذلك أنّ "ICON" ستبدأ بالبناء على سطح القمر قبل نهاية هذا العِقد، وفقا لموقع CNN عربية.

المشروع يستهدف بناء هياكل ثلاثية الأبعاد على القمر

وطورت "أيكون" برمجيّات مراقبة ودعم الأنظمة التى ستُستخدم فى منازل "Initiative 99" كجزءٍ من مبادرة "مشروع أوليمبوس"، والتى تبحث فى بناء هياكل مطبوعة ثلاثيّة الأبعاد على القمر.

وتم الكشف عن التصاميم المفاهيميّة للقمر، المُصمّمة بالتعاون مع مجموعة "بيارك إنجلز"، فى عام 2020، ومنحت وكالة "ناسا" الفضائية شركة "ICON" عقدًا بقيمة 57 مليون دولار فى نوفمبر من عام 2022.

استخدام الحطام الصّخرى القمرى

وبدلًا من خرسانة "Lavacrete"، تختبر "ICON" فكرة استخدام الحطام الصّخرى القمرى، والغبار الغنى بالمعادن، والصّخور التى تغطّى سطح القمر، ويمكن صهر الحطام الصّخرى بالليزر، وفقًا لما ذكره بالارد، وتحويله إلى مادّة صلبة، ومتينة، تمتص الإشعاع، وشبيهة بالسّيراميك.

وكشف مالك الشركة أن اختبار أجزاء من نظام البناء فى الفضاء الحر، مع اختبارها بعد ذلك عند محاكاة الجاذبيّة القمريّة، وذلك قبل إرسالها إلى القمر فى عامى 2026 أو 2027.

ولا توجد خطط لتشييد قاعدة قمريّة حتّى الآن، ولكن ستمثّل اختبارات "ICON" خطوة مهمّة فى ذلك الاتجاه.