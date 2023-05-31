الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وموتوسيكل بالغربية

مصرع واصابة ٣ إثر
مصرع واصابة ٣ إثر تصادم بين سيارة و" موتوسيكل " في الغربية

لقى شاب مصرعة بينما أصيب ٣ آخرين اثر حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ظراجة بخارية “موتوسيكل ” بطريق كفور بلشاي - بلشاي في محافظة الغربية.

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كانت غرفة عمليات الإسعاف والطوارئ بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق كفور بلشاي - بلشاي في نطاق مركز كفر الزيات وأنباء عن وقوع إصابات وحالة وفاة وتعطل الحركة المرورية

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية " موتوسيكل " يستقلة عدد من الأشخاص وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

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التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123، ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام للتعامل مع المصابين في الحوادث

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

 

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 

 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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