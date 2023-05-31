الأربعاء 31 مايو 2023
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سيارات

أميك: تراجع كبير في مبيعات الشاحنات المجمعة محليا

الشاحنات، فيتو
الشاحنات، فيتو

شهدت مبيعات الشاحنات، حالة من التراجع في الربع الأول من العام الجاري 2023، بإجمالي بيع 4.367 ألف سيارة بنسبة تصل نحو 66.5%.

 

ووفقا لما نشرته تقارير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، عن انخفاض كبير في مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا ليصل إجمالي السيارات المجمعة نحو 3.378 سيارة، بنسبة تصل نحو  70.8%.


وتراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة تصل نحو 32.2% بإجمالي عدد السيارات نحو  989 شاحنة.

مبيعات الشاحنات، فيتو

مبيعات الشاحنات المجمعة محليا

وتصدرت شاحنات  شيفروليه المركز الأول في مبيعات الشاحنات وذلك بعد بيع مايقرب من 2796 شاحنة بنسبة تصل نحو  64%.

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وفي المركز الثاني كان لصالح شاحنات تويوتا بعد بيع 423 شاحنة بنسبة تصل نحو   9.7% 

 

المركز الثالث شاحنات جي ام سي” فى بعد بيع 415 شاحنة بنسبة 9.5%.

 

المركز الرابع شاحنات سوزوكي بنسبة تصل نحو 8.1%  بيع 352 شاحنة.

 

المركز الخامس لصالح شاحنات ميتسوبيشي  بنسبة 5.3% بنحو 230 شاحنة.

 

المركز السادس مرسيدس MCV بعد بيع 101 شاحنة بنسبة تصل نحو 2.3%.

 

المركز السابع شاحنات هيونداي بعد بيع 25 شاحنة  بنسبة 0.6%.

 

وفي المركز الثامن كان لصالح شاحنات  فولفو بعد بيع  0.3% ليكون إجمالي الشاحنات 15 شاحنة.

 

سيارات نيسان الأكثر مبيعا خلال الـ4 أشهر الماضية

وفي سياق آخر، استطاعت سيارات نيسان التغلب على الأزمات التى يتعرض لها سوق السيارات المصرى خلال عام 2023، من وقف الاستيراد وركود حركة البيع والشراء داخل السوق المصرى، وتصدرت المركز الاول فى مبيعات السيارات خلال الـ4 أشهر الماضية.

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ووفقًا لما نشره مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات نيسان شهدت ارتفاعا كبيرا فى معدلات مبيعات السيارات، يصل نحو19.5% سيارة نيسان بما يعادل بيع نحو 4.521 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجارى 2023.

 

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