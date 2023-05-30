صدمة ببرشلونة تعيق استعادة ميسي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تلقى برشلونة صدمة أثناء سعيه لاستعادة خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل باقتراب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الشهر المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيحسم مصيره في غضون أيام قليلة، بعد أن ضمن حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي حصل على عرض من الهلال السعودي، كما تلقى عروض أخرى في الساعات القليلة الماضية، لكن ليس من بينها عرض برشلونة.

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وأوضحت أن برشلونة لا يستطيع الآن أن يقدما عرضا رسميا ونهائي لميسي، لأن قرار البارسا يعتمد على رأي رابطة الليجا في الخطة الاقتصادية للنادي.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن ميسي لا يريد ولا يمكنه انتظار برشلونة أكثر من ذلك، وهذا يصعب مسألة عودة البرغوث إلى البارسا هذا الصيف.

يذكر أن شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أشارت أمس، إلى أن المقربين من ميسي، ووالده ووكيل أعماله، وافقوا بالفعل على عرض من الهلال السعودي بقيمة 1.2 مليار يورو على مدار عامين.

وأوضحت أيضا أن العرض السعودي يتضمن أكبر عمولة لصفقة في تاريخ كرة القدم.

ويحتاج برشلونة لإعادة ميسي، وإبرام تعاقدات جديدة، لتخفيض فاتورة الأجور بقيمة 200 مليون يورو، قبل تسجيل أي صفقة جديدة، وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني "الليجا".

برشلونة

عرض خرافي من الهلال السعودي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن العرض المالي المقدم من قبل إدارة نادي الهلال للظفر بخدمات ميسي في الصيف القادم، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزعيم سوف تقدم مبلغ "300 مليون يورو" كقيمة سنوية للاعب في عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هناك إمكانية أيضًا لزيادة القمية المالية للاعب من أجل حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وميسي يمتلك العديد من العروض للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، لكن يبقى عرض الهلال الأبرز، خاصة مع ارتفاع قيمته المادية.

برشلونة يرغب في إعادة ميسي

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخري إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.