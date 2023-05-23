"الخرفان" و"الكيوي" أزمتان تضربان نيوزيلندا

لا صوت يعلو هذه الأيام في نيوزيلندا فوق صوت الحديث عن “الخرفان”، و"الكيوي".

تقول التفاصيل: لا تزال أعداد الخراف أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا، إلا أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنةً بالفرد الواحد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمسينات القرن التاسع عشر، إذ أظهرت أحدث أرقام أصدرتها هيئة الإحصاء الحكومية أنّ هناك خمسة خراف للمواطن الواحد في الدولة الجزرية.

25,3 مليون خروف في نيوزيلندا

وخلال يونيو 2022، كانت أعداد الخراف في نيوزيلندا 25,3 مليونًا، مع انخفاض بـ400 ألف خروف (-2%) مقارنة بالإحصاء السابق، على ما ذكر تقرير عن الإنتاج الزراعي المحلي عادة ما تنشره وكالة الإحصاء النيوزيلندية كل خمس سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "نسبة الأغنام مقارنة بالفرد الواحد انخفضت إلى أقل من خمسة مقابل الشخص الواحد في العام 2022، في مستوى هو الأدنى الذي يُسجّل منذ العام 1850 عندما بدأت السلطات تحصي أعداد الخراف".

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22 خروفًا مقابل الفرد الواحد

وتابعت: "في العام 1982، كان هناك 22 خروفًا مقابل الفرد الواحد في نيوزيلندا".

وأضافت: "إنّ أستراليا تضم راهنًا عدد خراف يفوق ذلك الموجود في نيوزيلندا بثلاث مرات، مع العلم أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنة مع عدد السكان لا تزيد عن ثلاثة خراف للفرد الواحد".

أكبر مصدّري الصوف في العالم

ونيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5,2 ملايين نسمة، هي من أكبر مصدّري الصوف في العالم، إذ بلغت قيمة صادراتها من الصوف خلال العام الفائت 284 مليون دولار.

إلا أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الصوف أثرت على أحجام القطعان التي تتراجع بشكل مطرد منذ ثمانينات القرن العشرين، حين كان عدد هذه الحيوانات 72 مليون خروف.

إهانة الـ “كيوي” في الولايات المتحدة

من جانب آخر، أثارت معاملة طائر كيوي في حديقة حيوان بالولايات المتحدة موجة غضب في نيوزيلندا، حيث يعد الطائر رمزها الوطني. وأطلق اليوم الثلاثاء التماس لإنقاذه.

وتفرض حديقة حيوان ميامي على الزائرين نحو 20 دولارا للقاء عن قرب مع الطائر الليلي"باورا".

وتظهر مقاطع مصورة نشرتها حديقة الحيوان الأمريكية عبر الإنترنت، باورا حيث يداعب وتتقاط معه صور سيلفي تحت الأضواء الساطعة.

وقالت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا إنها تشكر لكل من أعرب عن مخاوفه على سلامة الطائر.

طائر كيوي، فيتو



وغردت الإدارة عبر تويتر: "رغم أن التعامل مع الكيوي في الخارج بشكل منفصل، سنناقش الوضع مع جمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية الأمريكية لمعالجة المخاوف التي أثيرت".

إنقاذ الكيوي

وأطلق التماس عبر الإنترنت: "لإنقاذ الكيوي الذي يتعرض لإساءة المعاملة".

وجاء في الالتماس أن الطائر "رُوِّض ويخضع لضوء الفلورسنت الساطع أربعة أيام في الأسبوع، ويتعامل معه عشرات الغرباء، يداعبون شواربه الحساسة، ويضحكون منه، ويعرض كأنه لعبة".



ويأمل المنظمون أن يؤدي الالتماس إلى "تحقيق" في ظروف الطائر، ونقله إلى مكان أكثر ملاءمة.

وأضاف الالتماس أن “الكيوي هو كنزنا الثمين، وليس لعبة أمريكية”.

وأرسل باورا إلى حديقة حيوان ميامي، بيضة في 2019 في إطار اتفاقية إعارة بين حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية وحكومة نيوزيلندا.

والكيوي لا تطير، ولها ريش فضفاض يشبه الشعر، وقوائم قوية، وذيل، وهي الرمز الوطني لنيوزيلندا وشعار وطني غير رسمي.



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