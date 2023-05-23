الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

"الخرفان" و"الكيوي" أزمتان تضربان نيوزيلندا

الأغنام في نيوزيلندا،
الأغنام في نيوزيلندا، فيتو

لا صوت يعلو هذه الأيام في نيوزيلندا  فوق صوت الحديث عن “الخرفان”، و"الكيوي".

تقول التفاصيل: لا تزال أعداد الخراف أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا، إلا أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنةً بالفرد الواحد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمسينات القرن التاسع عشر، إذ أظهرت أحدث أرقام أصدرتها هيئة الإحصاء الحكومية أنّ هناك خمسة خراف للمواطن الواحد في الدولة الجزرية.

25,3 مليون خروف في نيوزيلندا

وخلال يونيو 2022، كانت أعداد الخراف في نيوزيلندا 25,3 مليونًا، مع انخفاض بـ400 ألف خروف (-2%) مقارنة بالإحصاء السابق، على ما ذكر تقرير عن الإنتاج الزراعي المحلي عادة ما تنشره وكالة الإحصاء النيوزيلندية كل خمس سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أنّ "نسبة الأغنام مقارنة بالفرد الواحد انخفضت إلى أقل من خمسة مقابل الشخص الواحد في العام 2022، في مستوى هو الأدنى الذي يُسجّل منذ العام 1850 عندما بدأت السلطات تحصي أعداد الخراف".

-إعلانات-

22 خروفًا مقابل الفرد الواحد

وتابعت: "في العام 1982، كان هناك 22 خروفًا مقابل الفرد الواحد في نيوزيلندا".

وأضافت: "إنّ أستراليا تضم راهنًا عدد خراف يفوق ذلك الموجود في نيوزيلندا بثلاث مرات، مع العلم أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنة مع عدد السكان لا تزيد عن ثلاثة خراف للفرد الواحد".

أكبر مصدّري الصوف في العالم

ونيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5,2 ملايين نسمة، هي من أكبر مصدّري الصوف في العالم، إذ بلغت قيمة صادراتها من الصوف خلال العام الفائت 284 مليون دولار.
إلا أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الصوف أثرت على أحجام القطعان التي تتراجع بشكل مطرد منذ ثمانينات القرن العشرين، حين كان عدد هذه الحيوانات 72 مليون خروف.

إهانة الـ “كيوي” في الولايات المتحدة

من جانب آخر، أثارت معاملة طائر كيوي في حديقة حيوان بالولايات المتحدة موجة غضب في نيوزيلندا، حيث يعد الطائر رمزها الوطني. وأطلق اليوم الثلاثاء التماس لإنقاذه.
وتفرض حديقة حيوان ميامي على الزائرين نحو 20 دولارا للقاء عن قرب مع الطائر الليلي"باورا".
وتظهر مقاطع مصورة نشرتها حديقة الحيوان الأمريكية عبر الإنترنت، باورا حيث يداعب وتتقاط معه صور سيلفي تحت الأضواء الساطعة.
وقالت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا إنها تشكر لكل من أعرب عن مخاوفه على سلامة الطائر.

طائر كيوي، فيتو


وغردت الإدارة عبر تويتر: "رغم أن التعامل مع الكيوي في الخارج بشكل منفصل، سنناقش الوضع مع جمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية الأمريكية لمعالجة المخاوف التي  أثيرت".

إنقاذ الكيوي

وأطلق التماس عبر الإنترنت: "لإنقاذ الكيوي الذي يتعرض لإساءة المعاملة".
وجاء في الالتماس أن الطائر "رُوِّض ويخضع لضوء الفلورسنت الساطع أربعة أيام في الأسبوع، ويتعامل معه عشرات الغرباء، يداعبون شواربه الحساسة، ويضحكون منه، ويعرض كأنه لعبة".

ديك يقتل رجلا في نيوزيلندا

المياه تغمر أكبر مدن نيوزيلندا وسط هطول الأمطار بغزارة (صور)


ويأمل المنظمون أن يؤدي الالتماس إلى "تحقيق" في ظروف الطائر، ونقله إلى مكان أكثر ملاءمة.
وأضاف الالتماس أن “الكيوي هو كنزنا الثمين، وليس لعبة أمريكية”.
وأرسل باورا إلى حديقة حيوان ميامي، بيضة في 2019 في إطار اتفاقية إعارة  بين حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية وحكومة نيوزيلندا.
والكيوي لا تطير، ولها ريش فضفاض يشبه الشعر، وقوائم قوية، وذيل، وهي الرمز الوطني لنيوزيلندا وشعار وطني غير رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

نيوزيلندا معد ل السكان في نيوزيلندا أعداد الخراف القرن التاسع عشر هيئة الإحصاء الحكومية الإنتاج الزراعي المحلي وكالة الإحصاء النيوزيلندية نسبة الأغنام طائر كيوي حديقة حيوان ميامي الطائر الليلي باورا إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا الرمز الوطني لنيوزيلندا

مواد متعلقة

ناسا تطلق منطادًا علميًا للضغط العالي من نيوزيلندا بنجاح

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية