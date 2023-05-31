الأربعاء 31 مايو 2023
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سيارات

أستون مارتن دي بي 12 بمحرك 8 سلندرات

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

شاركت شركة أستون مارتن، المتخصصة في صناعة السيارات، في فعاليات دبي بسيارتها دي بي 12 وتعد أول سيارة سياحية الأفخم في العالم، لامتلاكها التصاميم الرياضية والإمكانات الديناميكية، كما أنها تجمع بين تجربة القيادة المذهلة وأعلى مستويات التميز والفخامة إضافة إلى أحدث الميزات التقنية.

حصلت سيارات استون مارتن دي بي 12 على محرك مزود 8 سلندرات بسعة 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج وسرعة قصوى تصل إلى 202 ميل بالساعة وتسارع من 0 إلى 60 خلال 3.5 ثانية، ويولد النموذج في فئته طاقة تبلغ 680 حصانًا و800 نيوتن متر، فيما تأتي بتصميم خارجي جريء وعصري، أما نظام المعلومات والترفيه المتطور من أستون مارتن فيعتبر السمة الأبرز في التصميم الداخلي الجديد الذي يجمع بين أحدث التقنيات وأعلى معايير الحرفية وأجود المكونات.

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وتسهم دي بي 12 في فتح الباب أمام عصر جديد لعلامة أستون مارتن بوصفها أول سيارة رياضية من الجيل الجديد من سيارات العلامة البريطانية الرائدة، لترسي معايير مبتكرة من حيث مستويات الأداء والتصميم فائق الفخامة.

عرفت سيارات دي بي 12، بالإدارة والفخامة وتجارب القيادة، وتحتل مكانتها بوصفها السيارة السياحية الفائقة، كما من المقرر أن تنطلق عمليات التسليم الأولى لسيارة دي بي 12 في الربع الثالث من العام الجاري.

 

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