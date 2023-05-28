لحل أزمة سقف الدين، اتصالات تليفونية بين بايدن ومكارثي

سقف الديون الأمريكية، قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث عبر الهاتف مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خلال فترة وجيزة.

يأتي الاتصال الهاتفي بينما تجرى مفاوضات بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين في غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

موعد نهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية

ومددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

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وتوقعت يلين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في مطلع يونيو أو ربما بالتحديد في أول يونيو.

تحذير وزارة الخزانة الأمريكية

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حذرت في رسالة وجَّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من أن هذا السيناريو يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من يونيو، بعد أن كانت قد حددت سابقا تاريخ الأول من الشهر المقبل للتخلف عن السداد.

لكنها مع ذلك أكدت أن تمديد المهلة النهائية لا يغير من الطبيعة العاجلة للأزمة.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية غير مؤكدة، فإن صيغة الاتفاق قيد البحث تشمل تمديد صلاحية الحكومة للاقتراض لمدة عامين، ما يعني عدم تكرار الأزمة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.

لقاء بايدن ومكارثي

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

وكان مكارثي قد قال في وقت سابق إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

وأضاف مكارثي: "الأمر الصعب. لكننا نعمل وسنواصل العمل حتى ننجزه".