دوري أبطال أفريقيا، 4 مدربين قادوا الأهلي أمام الوداد

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

4 مدربين قادوا الأهلى أمام الوداد المغربي

وقاد الفريق الأحمر 4 مدربين أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي خلال الـ11 مباراة التي جمعت الفريقين عبر تاريخ مواجهاتهم.

البرتغالى مانويل جوزيه

قاد مانويل جوزيه الأهلي أمام الوداد المغربي في مباراتي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 حيث تعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3-3 قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بنتيجة 1-1.

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الهولندي مارتن يول

قاد مارتن يول الأهلى أمام الوداد المغربي في مباراتي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 حيث تعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 0-0 ثم فاز في لقاء الإياب بالمغرب بهدف دون رد.

المصري حسام البدري

قاد حسام البدري الأهلى أمام الوداد المغربي في أربع مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 بواقع مباراتين في دور المجموعات ومباراتين في الدور النهائي حيث فاز في مباراة واحدة بنتيجة 2-0 في ذهاب دور المجموعات وخسر بنفس النتيجة في لقاء الإياب ثم تعادل في لقاء ذهاب الدور النهائي بنتيجة 1-1 قبل أن يخسر في لقاء إياب الدور النهائي بنتيجة 2-1.

الجنوب أفريقي ييتسو موسيمانى

قاد الجنوب أفريقي ييتسو موسيمانى الأهلى أمام الوداد المغربي في ثلاث مباريات بواقع مباراتين في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 2-0 قبل أن يكرر فوزه في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 3-1 ثم خسر في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 بنتيجة 2-0.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي