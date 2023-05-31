نتيجة مسابقة الأئمة والعمال 2023، رابط الاستعلام عن النتيجة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأئمة والعمال، يبحث عدد كبير من المتقدمين في مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأئمة والعمال 2023.

وأتاحت بوابة الوظائف الحكومية، رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي

مسابقة جديدة بالأوقاف

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال يناير ٢٠٢٤ عن مسابقة ثالثة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

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وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية وإشرافية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة للتقديم شملت رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك ورئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

ويُرفق مع الطلب أصل + (6) نسخ من المستندات الآتية: بيان الحالة الوظيفية معتمدًا من جهة العمل. (خاص بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة)- المؤهل الدراسي- شهادات الخبرة- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية- تقرير تطوير أداء الوظيفة.

على أن يُقدم مع الطلب:- صورة من شهادة ميلاد إليكترونية حديثة- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية- عدد (2) صورة شخصية حديثة- نموذج الطلب.