رئيس منظمة التضامن يبحث مع مستشار الرئيس العراقي العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي

استقبل الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، الدكتور خالد الملا، مستشار الرئيس العراقي للشؤون الدينية، واللواء إبراهيم الشريف، مدير المركز الإعلامي العراقي.

حضر اللقاء الخبير الاقتصادي، أحمد سليم، نائب رئيس اللجنة المصرية للتضامن.. واستهدف الاجتماع التعرف على أنشطة المنظمة، ورغبة الجانب العراقي في المشاركة الفعالة بها، وكذلك توطيد العلاقات بيين البلدين الشقيقين على المستوى الشعبي.

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وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حلمي الحديدي أنشطة المنظمة والاتحادات التابعة لها، مثل اتحاد الإعلاميين، واتحاد السائحين، والاتحاد التقني، واتحاد المرأة، واتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

العلاقات بين مصر والعراق

وشدد د. حلمي الحديدي على اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه.

د. الحديدي أثناء تكريمه بنقابة الأطباء، فيتو

كما أشاد رئيس المنظمة بنشاط المجلس العراقي للسلم والتضامن، وسعيه الدؤوب من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحمَّل د. خالد الملا تحياته إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد إبراهيم وأعضائه.

الشعب المصري قلب الإسلام النابض

من جانبه، أكد مستشار رئاسة الجمهورية العراقية، أن مصر بعلمائها ومؤسساتها الإسلامية والدينية الضاربة في عمق التاريخ القديم والحديث تعد نموذجًا صادقًا يجب أن يحتذى به فى جميع بلدان العالم فى وأد الطائفية الدينية في مهدها، وأن الشعب المصري، بمؤسساته السياسية والاقتصادية والإسلامية والتعليمية والثقافية، أكثر قوة وتأثيرًا ممن أي وقت مضى، وهو قلب الإسلام النابض ورمانة الميزان فى الأمتين العربية والإسلامية.

من هو الدكتور خالد الملا؟

يشار إلى أن الدكتور خالد بن عبد الوهاب المُلّا ولد عام 1967 في البصرة، ونشأ ودرس فيها. وحصل على بكالوريوس العلوم الشرعية من كلية الإمام الأعظم في بغداد عام 1998، والماجستير في التفسير من الجامعة نفسها عام 2002، ثم حصل على الدكتوراه في علوم القرآن من معهد الدعوة الجامعي في بيروت.

د. خالد الملا، فيتو

والمُلّا فقيه سنّي حنفي وسياسي عراقي، وهو رئيس جماعة علماء ومثقفي العراق، عمل مستشارًا للرئيس العراقي جلال الطالباني، ثم خطيب جمعة في بغداد الموحدة.

مؤسسة "الوسطية والاعتدال"

واشتغل بالتدريس ومارس وظائفه دينية في بغداد والحلة والناصرية والبصرة، وأسس مؤسسة "الوسطية والاعتدال"، وساهم في تشكيل جماعة علماء العراق التي أسسها عبد اللطيف الهميم عام 2007، وعُيّن رئيسًا لفرع الجنوب، ثم رئيسًا لها. وأصبح عضوًا في الائتلاف الوطني العراقي، ودخل السياسة ورشح نفسه أكثر من مرة كـمسلم سنّي.

وحصل على العديد من المناصب، فهو عضو الشورى المركزية في رابطة الوحدة الإسلامية، وإمام جامع ومدرس جامعي، ويُعدّ من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق، ومعارضًا للطائفية.

المجلس العراقي للسلم والتضامن

والمعروف أن المجلس العراقي للسلم والتضامن يمثل العراق في منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، التي أنشئت عام 1958، عقب مؤتمر باندونج، بالتنسيق بين زعماء حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي؛ جمال عبد الناصر، وماو تسي تونج، وجوزيف تيتو.