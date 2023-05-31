أنامل طلاب تنمية المواهب تعزف على أوتار الإبداع في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

أقيم مساء أمس حفل فني لطلبة وطالبات فصلي البيانو والكمان بدار أوبرا الإسكندرية.

في إطار اهتمام دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور/ خالد داغر بالمواهب الصغيرة بهدف الارتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة.

تضمن برنامج الحفل فاصلًا فنيًّا لطلبة فصل البيانو تدريب الدكتورة/ إنجي بدوي.. حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الكلاسيكية المتميزة. وطلبة فصول مدرسة السوزوكي تدريب كل من الدكتورة/نيفين المحمودي ونرمين خليل وكريم فؤاد حيث قدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال العالمية بمشاركة عازف البيانو المتميز/الفنان أمير عوض.

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يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الاساتذة الأكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.. ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو..الباليه..الكمان..الجيتار..العود..الكورال..الموشحات..ذوي القدرات الخاصة.

وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام ٢٠٠٧ وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية في خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.