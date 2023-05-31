محمد سليم شوشة: الجائزة التشجيعية دافع لتقديم المزيد والاستمرارية أهم شيء

عبر الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربي عن سعادته بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023 في فرع الدراسات الأدبية واللغوية، مشيرًا أن الجائزة تمثل دافع له لاستكمال متابعة الحركة الأدبية بشكل أكبر.

محمد سليم شوشة

وأضاف محمد سليم شوشة في تصريح خاص لـ "فيتو": "ما توقعتش الحصول على أي شيء وأنا لا أحب أن أقول أستحق أو لا أستحق الحصول على شيء أنا أقوم بتقديم ما في وسعي فقط".

وتابع: "أمنيتي أن أظل متابعًا في الكتابة وأرغب في أن أتمكن من تكوين مشروع أدبي وأهم شيء دائما الاستمرارية".

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جائزة الدولة التشجيعية 2023

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أمس الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة في فروعها المختلفة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية".

ففي فرع "الدراسات الأدبية واللغوية" بجائزة الدولة التشجيعية فاز بها الدكتور محمد سليم محمد عبد الصمد (محمد سليم شوشة)، عن دراسة بعنوان "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة"، ومدحت صفوت محفوظ حسن، عن دراسة بعنوان "أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر".