اكتشاف علاقة وثيقة بين المشروبات السكرية والإصابة بـ"ألزهايمر"

اكتشف باحثون بالولايات المتحدة أن هناك علاقة وثيقة بيين تناول المشروبات الصناعية المحلاة بالسكر بتفاقم مرض ألزهايمر.

حقق باحثون في جامعة ويك فورست الأمريكية تقدمًا في فهم علاقة ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرض الزهايمر، حيث وجدوا أن السكريات السائلة تساهم بقوة في تكوين طبقة البلاك التي تسمَّى بيتا أميلويد على خلايا الدماغ، وتؤدي إلى تطوِّر المرض.

ووجد فريق البحث أن قنوات البوتاسيوم الحساسة التي ترمز لها بـ ATP، والتي توجد في خلايا الدماغ المختلفة، وتشارك في عملية تنظيم الطاقة، تتأثر بارتفاع نسبة السكر في الدم.

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استهلاك ماء السكر

وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، أظهر البحث الذي اعتمد أولًا على نماذج حيوانية أن استهلاك ماء السكر، على عكس مياه الشرب العادية، يؤدي إلى تكوين أكبر لطبقة بيتا أميلويد.

بعد ذلك، تحقق الباحثون في تعبير التمثيل الغذائي للسكر في أدمغة الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر، ولاحظوا مرة أخرى التغيرات في قنوات البوتاسيوم الحساسة.

المصابون بالسكري من النوع 2

وقال الدكتور شانون ماكولي، الباحث الرئيسي: "نحن نعلم أن المصابين بالسكري من النوع 2 معرضون بشكل أكبر للإصابة بالزهايمر. وخلال التجربة، عندما قمنا بإغلاق قنوات البوتاسيوم الحساسة في أدمغة الفئران لم تحدث زيادة في مستويات بيتا أميلويد المسببة للزهايمر".

وتوفر هذه النتائج دليلًا على التأثير المباشر المحتمل لتناول السكر ومستويات الجلوكوز في الدم على تكوين وإنتاج لويحات الأميلويد، وهي خاصية مهمة لمرض الزهايمر.

ضمور في خلايا المخ

ومرض الزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن، ويسبب فقدانًا تدريجيًّا للذاكرة، ويؤدي إلى تدهور المهارات المتعلقة بالتفكير واللغة، وترتبط أعراض الزهايمر بالتقدم في العمر، ومرض الزهايمر هو أحد أشكال اضطرابات العقل التي تصيب كبار السن، الذي يسبب ضمورا في خلايا المخ المسئولة عن الذاكرة واللغة والتفكير.

من الأعراض التي تختلط مع العديد من الأمراض التي ترتبط بالحالة النفسية والمزاجية، فكل من يواجه مشكلة النسيان لبعض الأحداث أو الأرقام أو المواقف يظن أنه أصيب بأعراض الزهايمر، ويصيبه الرعب؛ خاصة عندما تكون هناك حالة مريضة بالفعل في محيط العائلة أو الأصدقاء، أو حتى الجيران.

يبدأ مرض الزهايمر بالتدريج في غزو خلايا المخ بالبطيء، ويزيد تدريجيا مع مرور الوقت.

التاريخ المرضى للأسرة

ويؤكد الدكتور سامح السماحي أخصائي التغذية العلاجية، أن مرض الزهايمر ليس عرضًا من أعراض الشيخوخة، لكنه مرضا في حد ذاته، وإلى الآن لم يتوصل العلماء إلى سبب واضح لهذا المرض، ولكن هناك عدة عوامل تزيد من احتمالات حدوثه، أولها السن، وكذلك التاريخ المرضى للأسرة، فقد يكون هناك سبب وراثي لحدوث هذا المرض.

وعن أعراض الزهايمر، أوضح الدكتور سامح أنها تبدأ بفقدان بسيط في الذاكرة متمثلًا في نسيان الأحداث القريبة، ونسيان بعض أسماء الأشخاص المقربين ونسيان أسماء الأشياء، كما أن بعض العمليات الحسابية البسيطة قد تصبح معضلة، ثم يبدأ المرض يزداد تدريجيًا وتصبح الأعراض أكثر صعوبة، وقد ينسى المريض كيفية بعض الأعمال البسيطة، مثل غسل الأسنان أو تمشيط الشعر.