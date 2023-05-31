الإسماعيلي والمقاولون، ذئاب الجبل يسعى للحفاظ على المركز الخامس أمام الدراويش الجريح

الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب مع الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء في إطار الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز في موقعة أولاد العم.

موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي



وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والاسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد المقاولون.

حكام مباراة المقاولون والاسماعيلي

ويدير لقاء المقاولون والاسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

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ويدخل المقاولون لقاء الليلة بحثا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يسعي الاسماعيلي هو الآخر للبحث عن الانتصارات لتعويض الخروج المفاجيء من بطولة كأس مصر أمام النجوم والتقدم للمنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب المقاولون والاسماعيلي

ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.

وتنطلق الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء بمواجهتي البنك الأهلي ضد الداخلية، والمقاولون مع الاسماعيلي، فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد الجولة ال 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز



الأربعاء 31 مايو

البنك الأهلي ضد الداخلية .. 7.00 مساءا باستاد القاهرة

المقاولون ضد الاسماعيلي .. 9.30 مساءا باستاد المقاولون

الخميس 1 يونيو

حرس الحدود ضد أسوان.. 7.00 مساءا باستاد حرس الحدود

انبي ضد غزل المحلة .. 9.30 مساءا باستاد بتروسبورت

الجمعة 2 يونيو

سيراميكا ضد فاركو.. 7.00 مساءا باستاد المقاولون

بيراميدز ضد فيوتشر.. 9.30 باستاد الدفاع الجوي

السبت 3 يونيو

طلائع الجيش ضد سموحة.. 8.00 مساءا باستاد جهاز الرياضة

الاثنين 5 يونيو

الزمالك ضد الاتحاد.. 8.00 مساءا باستاد القاهرة الدولي

المصري ضد الأهلي مؤجل

ترتيب الدوري المصري 2023



1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة