التموين: ضخ السلع لمنافذ التموين استعدادا لصرفها خلال يونيو

أسعار السلع التموينية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ سلع شهر يونيو لدي المنافذ التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تمهيدا لصرفها لصالح أصحاب البطاقات مع بداية الشهر الجديد.

ضخ السلع بمنافذ التموين



وأكدت وزارة التموين توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

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وتبلغ قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وتقوم وزارة التموين بصرف الاستعاضة السلعية الأولي والتي تمثل 25٪ من قيمة الربط الربط التأميني كل تاجر.



وبلغت معدلات صرف السلع المدعمة لشهر مايو الجاري 100٪، حيث قامت جميع المنافذ بتوفيرها سواء داخل المنظومة التموينية أو سلع فارق نقاط الخبز.



وهناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة علي منافذ صرف السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لا صحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو، كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.