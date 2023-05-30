الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

معارضة إسلام جابر على حكم حبسه غدا

إسلام جابر، فيتو
إسلام جابر، فيتو

تنظر محكمة جنح الهرم غدا في معارضة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف في قضية سرقة عقد الزواج العرفي.

 

الحكم سنة مع الشغل في سرقة العقد

كانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق على اللاعب بحكم "سنة مع الشغل والنفاذ" مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.

 

دعوى إثبات نسب إسلام جابر، وقضت محكمة الأسرة بالعمرانية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق.

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نص دعوى إثبات نسب إسلام جابر

كانت سيدة في العقد الثالث من عمرها حرَّرت محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها.

 

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها تتهم فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين. 

 

زواج عرفي للاعب اسلام جابر 

 

وأضافت السيدة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، لافتة إلى أنه عقب علمه بحملها منه مؤخرًا استولى منها على ورقة الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين.

 

وكشفت السيدة انها تزوجت من اللاعب عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، بواسطة محام حددت هويته، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

 

واستمعت النيابة العامة، لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهامًا بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

 

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