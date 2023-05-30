الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

أوقاف الأقصر تطلق أولى فعاليات مبادرة التعريف بقدر النبى

فعاليات مبادرة التعريف
فعاليات مبادرة التعريف بقدر النبى، فيتو

انطلقت أولى فعاليات مبادرة التعريف بقدر النبى (صلى الله عليه وسلم)،  بعقد ندوة كبرى بمسجد محمد حسين في مدينة الأقصر بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

و شارك فى هذه الندوة كل من الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد أحمد سالم الأستاذ  بجامعة الأزهر، والدكتور محمد محمد عبد المعتمد الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ على صديق أمير مدير شؤون الإدارات بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة القرنة، والشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير إدارة البنية، وكوكبة من الأئمة بمديرية أوقاف الأقصر.

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وتضمنت الندوة العديد من الكلمات الطيبة من الحاضرين، عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام، وحياته، ويجب أن نقتدي بهديه، وفاصل من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ حسين محمد.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله،أن إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "اعرف قدر نبيك" تهدف إلى التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم.

وقال جمعة أن ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب، مشيرا إلى أن حُبُّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإتباع سنته لا يدفعان أبدا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج الإتقان.

وأوضح وزير الأوقاف أن الهدف الرئيسي للمبادرة بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره، وأن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته يدفعان إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه".

وأشار إلى أنه من يتبع سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّاف عند حدود الله.

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