الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

بحضور وزيرة الثقافة، إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة غدا

المجلس الأعلي للثقافة،
المجلس الأعلي للثقافة، فيتو

برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يدشن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزم اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غدا الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2023

وتضم القوائم القصيرة الأسماء التى انتهت إليها لجان الفحص فى المجالات الثلاثة (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية) بــ جوائز الدولة 2023، والتى سيصوت عليها المجلس خلال اجتماعه التاسع والستين المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالى.

-إعلانات-

وجاء ذلك على النحو التالى:

أولًا: المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين

فى الفنون:

الدكتور عبد السلام عيد

الفنان  يحيى الفخرانى
 

فى الآداب: 
الشاعر  محمد إبراهيم أبو سنة
 د. محمد عنانى
 

فى العلوم الاجتماعية
 د  صابر عرب
د. على الدين هلال
 

ثانيًا: المرشحون لجائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان  ضياء عزاوى (العراق)
د. عبد الله الغذامى (السعودية)
(التنافس على جائزة واحدة)

 

ثالثًا: المرشحون لجوائز الدولة التقديرية
فى الفنون
د. أشرف زكى
د. دليلة الكردانى
د. مجدى البيلى
نهى برادة
 هانى شنودة
د. هناء ضاحى
 

 

فى الآداب
د. عبد الرحيم الكردى
هالة البدرى
د. صابر عبد الدايم
د. أحمد يوسف
حسين القباحى
د. أحمد تيمور
 

أما فى العلوم الاجتماعية فيتنافس 
د. إسماعيل جمعة
د. السيد فليفل
د. الغريب زاهر
د. حسام لطفى
د. حسن السعدى
د.صلاح سالم
د. عادل عبدالله
المستشار  عبد المجيد محمود
 

رابعًا: المرشحون لجائزة الدولة للتفوق
فى الفنون
المخرج  أحمد إسماعيل
د.رانيا يحيى
السيناريست عمرو سمير عاطف
الفنان فتحى عفيفى
 

فى الآداب

حسن عبد الموجود
 فتحى عبد السميع
الروائى  محمد إبراهيم طه
الدكتور مصطفى سليم
 

فى العلوم الاجتماعية
الدكتور أحمد رجب
الدكتور السيد سليمان
الدكتور حسن سلامة
الدكتور خلف الميرى
الدكتور محمد المنسى
الدكتورة هناء الجوهرى
 

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