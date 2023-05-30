موسكو تجبر 1.5 مليون أوكراني على استخدام جوازات سفر روسية

تحت الضغوط الشديدة، تسلم 1.5 مليون شخص يعيشون في مناطق أوكرانية تحتلها موسكو جوازات سفر روسية؛ لاستخدامها في تنقلاتهم والسفر خارج البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن حكومته سلمت 1.5 مليون جواز سفر.

حمل جواز سفر روسي

وأفاد سكان في المناطق الأوكرانية المحتلة في وقت سابق هذا الشهر بأنهم تعرضوا للضغط لحمل جواز سفر روسي، ضروري من أجل إجراءات بيروقراطية أساسية.

وشبّهت كييف إعطاء جوازات السفر بالجهود لطمس الهوية الأوكرانية.

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جوازات سفر روسية

وقال ميشوستين في اجتماع حكومي: "منذ أكتوبر العام الماضي، تلقى نحو 1.5 مليون شخص جوازات سفر روسية في المناطق الجديدة".

وكان يشير إلى أجزاء من دونيستك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون تقع تحت السيطرة الروسية.

وتقول موسكو، إنها ضمت المناطق الأربع علمًا بأنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وأكد ميشوستين، أنه "من المهم أن يشعر جميع سكان تلك المناطق بالتغيرات الحقيقية التي تحصل في مدن وبلدات، ويروا أن جميع الشوارع والمنازل يعاد ترميمها تدريجيًا".

جوازات سفر لأشخاص يقيمون بإقليم دونباس

وتقوم روسيا منذ سنوات بإصدار جوازات سفر لأشخاص يقيمون في مناطق بإقليم دونباس يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها.

وأعلنت روسيا في 30 سبتمبر 2022 ضمها لمناطق ضمن حدود أربع مقاطعات أوكرانية هي لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون. ومساحة تلك المناطق تعادل 15% من أراضي أوكرانيا

تسريع إجراءات إصدار الجوازات

وبموازاة هجوم روسيا الواسع المستمر منذ فبراير العام الماضي في أوكرانيا، سرع الكرملين إجراءات إصدار الجوازات.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه لن يعترف بجوازات سفر روسية أصدرتها موسكو في مناطق "مُحتلة بصورة غير شرعية" في أوكرانيا.

بوتين يتوعد بالرد على هجمات المسيرات

من جانب آخر، وبعد هجمات المسيّرات التي طالت العاصمة موسكو، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد.

وقال في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن تلك الهجمات استهدفت مواقع مدنية في العاصمة، مشددا على أنها محاولة لترهيب المواطنين الروس والبلاد برمتها، ومؤكدا أن موسكو تحتفظ بحق الرد.

الدفاع الجوي الروسي

كما أثنى على الدفاع الجوي الروسي، مؤكدا أنه عمل بشكل صحيح لمواجهة الهجمات، ووعد بتعزيز أنظمة الدفاع الجوية في البلاد بشكل أكبر.

إلى ذلك، كشف أن تلك الهجمات الأوكرانية بالدرون، أتت ردًا على استهداف القوات الروسية قبل يومين، مقر جهاز المخابرات في كييف، وفق ما نقلت فرانس برس.

الغرب خدعنا

كذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن الدول الغربية خدعت بلاده عندما وعدتها بعدم توسيع الناتو باتجاه الشرق، ثم بعد ذلك وصلت إلى أوكرانيا.

وقال: "لم يخدعونا ويقولوا لنا إنه لن يكون هناك أي تحرك للناتو باتجاه الشرق فحسب، بل وصلوا إلى أوكرانيا أيضًا. ففي عام 2014، كما تعلمون، قاموا بالانقلاب وبدأوا، ببساطة، في القضاء على كل من يرغب بطريقة أو بأخرى في بناء علاقات طبيعية مع موسكو، بالإضافة إلى ذلك، بدأوا حربًا في دونباس".

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