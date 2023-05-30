نشوى مصطفى لـ«فيتو»: هدم السينمات القديمة خسارة لا يمكن تعويضها

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن استيائها الشديد من هدم سينما دوللي الواقعة بمنطقة شبرا مصر.

وقالت فى تصريح خاص لــ «فيتو»: خسارة كبيرة هدم دور العرض السينمائي القديمة التراثية، لانها تمتلك طابعا وبريقا خاصا للغاية لا يمكن تعويضه.

وتابعت نشوى مصطفى: يجب على الورثة التراجع عن قرار الهدم لأغراض مادية، لكن في الحقيقة ليس لدي فكرة كيف نقنع مجموعة من الورثة أن يبقوا على السينما ولا يشيدون مكانها برجا سكنيا".

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الفنانة نشوى مصطفى

على جانب آخر، علقت الفنانة نشوى مصطفى على الأزمة التي أشعلها بوستر الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي تأكد سرقته من لوحة لمصمم تركي..

وقالت نشوي: عيب عيب والله - شباب الفنانين الحقيقيين المحترمين ماليين مصر ومحتاجين فرصة اتقوا الله فى اسم مصر بقى.

وعلى مدارالأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل داخل الأوساط الثقافية والفنية وذلك عقب أن طرح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة البوستر الرسمي لدورته الـ 24 للعام الجاري 2023.

بوستر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

واضطرت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى سحب البوستر الرسمي للدورة المقبلة عقب ساعات قليلة من إطلاقه بسبب اكتشاف سرقته من تصميم لأحد الفنانين التشكيليين الأتراك دون الإشارة أو التنويه عن هذا الاقتباس مما عرض المهرجان إلى أزمة قبل انطلاق أولى فعالياته..

وقال عصام زكريا رئيس المهرجان إن ما حدث لم يكن مقصودا وأن الفنانة التي صممت البوستر لها أعمال سابقة جيدة ولكن هذه المرة سقطت منها.. وتقدم رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة باعتذار رسمي.

وكانت إدارة المهرجان كشفت إن البوستر يأتي من تصميم الفنانة هدير السجاعي، والتي أوضحت أن فكرته جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي يعرضها المهرجان، والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص، بينما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة، لكن الحقيقة أن البوستر مأخوذ بشكل شبه كامل من عمل فني لفنان تركي وهي لوحة شهيرة تحمل اسم (امرأة عند اكتمال القمر) يعود إنتاجها لعام 2016’.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.