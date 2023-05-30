الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء فلسطين: العالم يعاني من الازدواجية فهو يرى زيلنسكي بطلا وأبو مازن إرهابيا (فيديو)

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فيتو

فلسطين، قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك مجموعة متغيرات دولية مهمة، حيث إن هناك فراغًا سياسيًا هائلًا وكبيرًا بسبب عزوف الإدارة الأمريكية على الانخراط في أي مجال سياسي أو مبادرة سياسية، والإدارة الأمريكية هي الوحيدة التي ليس لديها مبادرة سلام أو مندوب للسلام.

 

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن المشهد في أوروبا وأوكرانيا يعكس نفسه على  فلسطين  بثلاث زوايا، الزاوية الأولى تعيشها فلسطين ومصر والعالم كله، وهو الأمر المتعلق بقطع سلاسل التزويد مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار وتآكل القوة الشرائية للناس.

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زيلنسكي بطل.. والرئيس أبومازن إرهابي

 

وأوضح أن الزاوية الثانية تتمثل بتأثر فلسطين على نحو مباشر فيما يسمى بازدواجية المعايير، «زيلنسكي بطل.. والرئيس أبومازن إرهابي»، وبالتالي هذه ازدواجية في المعايير، فيها العالم يميز ما بين الاحتلال وحالة أخرى، وهذا غير مقبول، والقانون الدولي حيثما وجد وحيثما كان، ولا يمكن تقسيم القانون الدولي أو حقوق الإنسان.

اللجنة الرباعية أصبحت ليست مشلولة

وأشار إلى أن الزاوية الثالثة تتمثل في اللجنة الرباعية والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وروسيا وأوروبا، لكن روسيا الآن في معركة مع العالم، وهذا العالم يريد أن يقصي روسيا من المشهد الدولي، وبالتالي اللجنة الرباعية أصبحت ليست مشلولة ولكن توفيت وقتلت كإحدى مخرجات الحرب في أوكرانيا.

موقف الكنيسة الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له.


وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضاف: "نصلي أن يعم السلام في فلسطين والعالم أجمع"، وأكد "نبحث عن الحرية وعزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

 

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