استمرار عمل القوافل البيطرية لعلاج الماشية والدواجن بالإسماعيلية

نظمت مديرية الطب البيطري، في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية علاجية في قرية الشيخة سلمى في منطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد؛ وذلك لتحصين وعلاج الماشية والدواجن، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة.

نتائج القافلة البيطرية

وتمكنت القافلة من تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لعدد 59 حالة باطنة، و3 حالات جراحة، و4 حالات أخرى تناسليات، و750 حالة من الدواجن.



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ومن جهة أخرى تواصل لجان التحصين التابعة لمديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية، أعمالها في تحصين الطيور والماشية والتوعوية الخاصة بالتربية الآمنة للدواجن وخطورة مرض انفلونزا الطيور، في المنازل الريفية والذبح الأمن، وذلك بتوجيهات من الدكتور حامد الاقنص ومدير مديرية الطب البيطري ووكيل الوزارة، بإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري.



حيث قامت لجان التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور بمواصلة اعمالها في مركز ومدينة ابوصوير وتحديدا بعزبة الصفيح، وقامت الطبيبة أسماء السيد طبيبة بإدارة الإرشاد البيطرى بابوصوير بعمل توعية إرشادية لأهمية التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور وخطورة المرض علي مربي الدواجن بالمنازل.

كما أوضحت كيفيه الذبح الآمن للدواجن بالمنازل لتفادي الإصابة بهذا المرض.



وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية في وقت سابق عدد من الجلسات التوعوية تحت رعاية كل من الدكتور حامد موسي الاقنص مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل الوزارة، والمهندس أحمد سليمان البعلى من مديرية الزراعة، وبإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطرى في محافظة الإسماعيلية.

التربية الآمنة للطيور

وشهدت الادارة الزراعية في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الجلسة الإرشادية التي حاضرت بها كل من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الارشاد البيطري، والدكتورة دينا رشدي الطبيبة بالإرشاد البيطرى، حيث تناولت الندوة التربية الآمنة للدواجن في المنازل الريفية، والذبح الأمن وإعلان بداية الحملة القومية التحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز والتي ستبدأ السبت الموافق 21 من شهر يناير الجاري لعام 2023.

كما شملت المحاضرة الرد على تساؤلات المربين عن خطورة المرض وكيفية الوقاية منه وطرق السيطرة عليه.



وشهدت محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ذلك تحت رعاية الدكتور حامد موسي الاقنص مدير مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية ووكيل الوزارة.

المستهدف من الحملة

وتستهدف الحملة تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع في المراكز والقرى التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تقوم فرق التحصين بمنح اللقاحات التحصينة للماشية.

نبذة عن الحمى القلاعية

ويعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض المشتركة بين الحيوانات والبشر حيث يمكن انت تنتقل العدوى من الحيوانات إلى البشر ويظهر المرض في الحيوانات عن طريق تقرحات في الفلم ينتج عنها إسالة لعاب الحيوان باستمرار، بالإضافة إلى إن هذا المرض ينتشر بقدمي الحيوان ويصيب حوافر الحيوانات بالتهابات شديدة ينتج عنها " قلع " الحوافر ولذلك اطلق عليه لفظ " قلاعية".

وتظهر خطورة هذا المرض على المتعاملين مع الحيوانات المصابة بهذا المرض قبل الذبح حيث يمكن انت ينتقل المرض من الحيوانات المصابة إلى المربيين، لذلك تكثف هيئة الخدمات البيطرية جهودها لمواجهة هذا المرض للحفاظ على الثروة الحيوانية وكذا حماية المربيين والمزارعين.

الإسماعيلية تتصدر المركز الأول في التحصين

وكانت قد أعلنت الهئية العامة للخدمات البيطرية، في وقت سابق عن تصدر محافظة الإسماعيلية للمركز الأول في نسبة التغطية للحملة القومية الأولي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنسبة ١٠٤ %.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصل عليها الإسماعيلية على المركز الأول وكانت قد حققت المركز الأول خلال عام ٢٠٢٠ في الحملات القومية المختلفة للتحصين ضد الأمراض المعدية وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري.

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